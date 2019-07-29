Украина захотела пережить зиму без транзита российского газа

Украина по максимуму заполняет подземные хранилища газом, готовясь пройти зиму без транзита российского топлива, заявил представитель президента в кабинете министров Украины Андрей Герус.

«Если ты готов к худшему сценарию, то он, скорее всего, не состоится. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса пройти зиму без транзита», – передает ТАСС слова Геруса.

По его словам, сейчас в украинские хранилища закачивают реверсный газ из Восточной Европы и от частных трейдеров.

ПХГ Украины сейчас заполнены на 50%, в них находится 15,5 млрд кубометров природного газа.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Украина этой зимой может остаться без газа вообще. Без транзита российского газа невозможен никакой реверс из Европы.

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