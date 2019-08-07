Власти Украины велели «Нафтогазу» снизить цену на газ для населения

Кабмин Украины потребовал от «Нафтогаза» снизить цену на газ для населения страны, сообщает украинское правительство.

В соответствии с поручением главы украинского правительства Владимира Гройсмана цена в августе должна быть снижена «еще на 265 гривен (примерно 10 долларов) за тыс. кубических метров», передает ТАСС.

Правительство сообщает, что стоимость газа составит составит 4 тыс. 640 гривен (около 178 долларов) за 1 тыс. кубометров (без НДС тарифов на транспортировку и поставку).

По сравнению с июльской цена в августе снизится на 5%, передает РИА «Новости».

Весной правительство Украины велело снизить цену на газ с июня.