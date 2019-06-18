В ЕС заявили о готовности всех сторон к возобновлению трехсторонних переговоров по газу

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что все стороны готовы к возобновлению трехсторонних переговоров по транзиту газа из России в ЕС через Украину.

«Первое, я бы сказал, положительное заключение в том, что все стороны готовы возобновить трехсторонние переговоры на политическом уровне. Мы рассматривали дату на сентябрь, потому что на Украине у нас будут ранние парламентские выборы 21 июля. Когда я проинформировал о результатах моих дискуссий в Москве, президент Украины предположил, что, возможно, не нужно ждать до результатов выборов в июле и встретится раньше», – сказал он, передает РИА «Новости».

Шефчович заявил, что поднимет этот вопрос при обсуждении с российской стороной и оценит, «есть ли у нас достаточно материала для обсуждения даже до летних каникул, (и если да, то) мы, конечно, попробуем это сделать».

Ранее во вторник член правления, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможно из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. 13 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Украина не готова к заключению контракта по транзиту газа по европейскому законодательству, поэтому проще продлить действующий. Кроме того, Новак заявил, что Россия может возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%. Он также сообщал, что Россия готова пойти на мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.