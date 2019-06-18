В ЕС заявили о готовности всех сторон к возобновлению трехсторонних переговоров по газу

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18 июня, вторник  |  Последнее обновление — 14:07  |  vz.ru
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Индия открывает новый фронт торговой войны с США

В списке из 29 американских товаров, на которые Индия вводит повышенные пошлины, доминирует продукция сельского хозяйстваФото: Emmanuele Contini/Zuma/ТАСС
Решение Индии ввести повышенные пошлины на ряд товаров из США стало предупреждением для Вашингтона. За последние годы американцы, играя на противоречиях Нью-Дели с Пекином и заваливая Индию своим оружием, пытались сделать эту страну лояльным партнером в Азии. Но теперь дело идет к полноценной торговой войне, аналогичной противостоянию США и КНР. Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Деятельность Бобкова в КГБ вызывает серьезные вопросы

Бобков пришел в Госбезопасность в 1946-м и проработал там при 12 руководителях – от Меркулова до КрючковаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
В реанимации госпиталя ФСБ в возрасте 93-х лет скончался генерал армии и «вечный» руководитель 5-го Главного управления КГБ СССР Филипп Бобков. Его называют человеком-легендой и едва ли не главным «душителем свободы» в СССР. В 1990-х он перешел на службу к бизнесу, но вопросы к его деятельности возникли задолго до этого. Подробности...
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Нужно ли Путину соглашаться на встречу с Мэй

В Японии Владимир Путин и Тереза Мэй увидятся в последний разФото: Sputnik Photo Agency/Reuters
Премьер-министр Британии Тереза Мэй хочет провести встречу с Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в конце следующей недели в Осаке. По крайней мере, на это намекает британская пресса. Нужно ли президенту России соглашаться на официальную встречу с Мэй, учитывая как ее роль в деле Скрипаля и замораживании отношений двух стран, так и скорую отставку? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

Андрей Манчук, политолог
Большинство, особенно молодежь, принимает сериал «Чернобыль» за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде голых шахтеров, пригнанных на ЧАЭС под дулами автоматов. В реальной жизни среди них был мой отец. Подробности...
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Принципиальная разница между консерватором и революционером

Сергей Худиев, публицист, богослов
Там, где революционер видит оковы – «режим, ненавистные «скрепы», которые не пускают в светлое будущее, консерватор видит несущие конструкции, которые удерживают цивилизацию от падения в варварство. Кто из них прав? Подробности...
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Москва и Запад вместе победили в Молдавии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Свержение олигарха Плахотнюка в Молдавии – это не только победа молдавского народа. Это еще и геополитическая победа России – причем не «над», а «с» Западом. Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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            В ЕС заявили о готовности всех сторон к возобновлению трехсторонних переговоров по газу

            18 июня 2019, 14:06

            Текст: Алина Назарова

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            Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что все стороны готовы к возобновлению трехсторонних переговоров по транзиту газа из России в ЕС через Украину.

            «Первое, я бы сказал, положительное заключение в том, что все стороны готовы возобновить трехсторонние переговоры на политическом уровне. Мы рассматривали дату на сентябрь, потому что на Украине у нас будут ранние парламентские выборы 21 июля. Когда я проинформировал о результатах моих дискуссий в Москве, президент Украины предположил, что, возможно, не нужно ждать до результатов выборов в июле и встретится раньше», – сказал он, передает РИА «Новости».

            Шефчович заявил, что поднимет этот вопрос при обсуждении с российской стороной и оценит, «есть ли у нас достаточно материала для обсуждения даже до летних каникул, (и если да, то) мы, конечно, попробуем это сделать».

            Ранее во вторник член правления, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможно из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

            В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. 13 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Украина не готова к заключению контракта по транзиту газа по европейскому законодательству, поэтому проще продлить действующий. Кроме того, Новак заявил, что Россия может возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%. Он также сообщал, что Россия готова пойти на мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.


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