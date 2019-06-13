Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.

Министр назвал разрешение судебных споров Газпрома и «Нафтогаза» одним из важнейших моментов для достижения общих договоренностей России и Украины по газу, сообщает ТАСС.