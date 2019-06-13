Россия предложила Украине газ по сниженной цене

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия может возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%.

Россия также готова продлить контракт на транзит газа с Украиной на действующих условиях, сказал Новак, передает ТАСС.

Ранее в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия готова начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней. «Нафтогаз» назвал «причудливой» готовность Газпрома дать скидку на газ.