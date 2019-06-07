Нафтогаз назвал «причудливой» готовность Газпрома дать скидку на газ

Топ-менеджер «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко назвал «причудливым» предложение Газпрома по прямым поставкам газа на 25% дешевле «европейского» – того же российского, но поставляемого по реверсу существенно дороже.

«Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а потом дают скидку в 24%. Это на кого рассчитано?» – написал Витренко на своей странице в Facebook.

«Не нужны ваши причудливые скидки, просто выполняйте контракт и решения международных судов», – добавил он.

Витренко утверждает, что Нафтогаз якобы покупает газ «дешевле в Европе, чем Газпром предлагает «со скидкой».

Глава НАК Андрей Коболев в свою очередь заявил, что компания будет участвовать в переговорах по ценам на газ только с участием Евросоюза.

Ранее в пятницу председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Россия готова начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней.

Напомним, Украина прекратила прямую закупку газа у России в ноябре 2015 года и перекупала все то же российское голубое топливо у европейских поставщиков вдвое дороже. Еще летом прошлого года потери Украины от отказа закупать газ напрямую у России оценивали в 1 млрд долларов.

На Украине заявляли, что стране приходится покупать дорогой газ, так как такое требование выставил Международный валютный фонд.