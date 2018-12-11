Шведский суд назвал дату начала слушаний по апелляции Газпрома

Шведский суд 7 октября 2019 года приступит к основным слушаниям по апелляции Газпрома на решение по контракту с украинским «Нафтогазом» о транзите газа.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, швейцарский суд временно наложил обеспечительные меры, запретив Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты Газпрому по требованию украинского Нафтогаза. Все средства от этих компаний-операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», предназначенные Газпрому, будут переведены швейцарским приставам.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа. С учетом суммы, которую ранее суд присудил в пользу Газпрома, штраф был сокращен до 2,56 млрд долларов.

Однако в июне Газпром добился приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному договору, лишив оппонента юридических оснований для ареста зарубежных активов российского газового холдинга.