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10 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 18:08  |  vz.ru
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Украина наносит новый удар по «Северному потоку»

Разгорается новая арбитражная война Газпрома с Украиной Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Швейцарский суд по просьбе Украины лишил Газпром доходов от операторов «Северного потока» и «Северного потока – 2». Правда, Нафтогазу радоваться рано: все средства от этих компаний будут идти не на Украину, а швейцарским приставам. Помешает ли это работе «Северного потока» и стройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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США провоцируют смену ядерной доктрины России

Есть мнение, что выход США из договора может сделать систему ответного ядерного удара «Периметр» неэффективнойФото: mil.ru
В военных кругах России крепнет обеспокоенность в связи с выходом США из ДРСМД. Так, отставной генерал РВСН отметил, что возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе может сделать бесполезной знаменитую систему «Периметр» (она же «Мертвая рука»). Но главное не в этом: перемены могут затронуть даже военную доктрину России. Подробности...
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Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку

Иван Колпаков отказался признать, что домогался свою коллегуФото: twitter.com/kolpakov
Скандал вокруг главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова закончился закономерно – тот подал в отставку. Забавно, что его первоначальная реакция сильно отличается от финальных комментариев. Но куда более важно другое: представитель рупора либерального сообщества, похоже, вообще не понял, в чем именно была его принципиальная ошибка. Подробности...
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В Голландии придумали способ омолодить человека на 20 лет

Борьба с эйджизмом, в отличие от борьбы с сексизмом или расизмом, не на слуху, хотя проблема эта не надуманнаяФото: Fabrizio Bensch/Reuters
В Нидерландах слушается уникальное дело человека, доказывающего суду, что он на двадцать лет моложе своего возраста, следовательно, записанный в документах год рождения можно и нужно менять. Этот случай легко посчитать курьезом, но на практике речь идет о серьезной экономической и общественной проблеме, которая не миновала и Россию. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Правоохранительную систему разрушает старая болезнь

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Нет ни одной иной правоохранительной структуры, которая была бы так близка народу и, соответственно, не несла на себе все его недостатки, беды и проблемы. Соответственно, во всех проблемах легче всего обвинить именно сотрудников органов внутренних дел. Подробности...
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Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
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          Украина наносит новый удар по «Северному потоку»

          Разгорается новая арбитражная война Газпрома с Украиной    10 ноября 2018, 17:15
          Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
          Текст: Ольга Самофалова

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          Швейцарский суд по просьбе Украины лишил Газпром доходов от операторов «Северного потока» и «Северного потока – 2». Правда, Нафтогазу радоваться рано: все средства от этих компаний будут идти не на Украину, а швейцарским приставам. Помешает ли это работе «Северного потока» и стройке «Северного потока – 2»?

          Суд в Швейцарии временно наложил обеспечительные меры, запретив Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты Газпрому по требованию украинского Нафтогаза. Все средства от этих компаний-операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», предназначенные Газпрому, будут направлены швейцарским приставам.

          Однако Украине еще рано праздновать окончательную победу. Все попытки украинской компании арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на данный момент были безуспешными, говорится в опубликованном проспекте к выпуску еврооблигаций Газпрома, передают РИА «Новости».

          Напомним, что Нафтогаз еще с мая пытается через европейские суды арестовать российские активы Газпрома в Европе, чтобы – как минимум – затянуть строительство «Северного потока – 2» , а как максимум – выбить 2,6 млрд долларов с Газпрома в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.

          Однако взыскать эти деньги Нафтогаз не может, потому что Газпром добился в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция) приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. Хотя Стокгольм вынес ранее решение, но по сути наложения штрафа на Газпром еще не произошло, поскольку Газпром подал апелляцию. Однако украинская компания, даже не завершив юридические процедуры в рамках Стокгольмского арбитража, продолжает атаковать газпромовские активы.

          Что означают обеспечительные меры в отношении операторов российских газопроводов? И может ли это помешать работе «Северного потока» или стройке «Северного потока – 2»?

          «Угроз работе СП и СП-2 пока нет. Сейчас Газпром, похоже, будет вынужденно терять денежные средства. Но у компании есть свои сильные адвокаты, и наверняка будут встречные действия в суде по этому вопросу»,

          – говорит газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова. По ее словам, если угроза работе газопроводов все же возникнет, то пострадает далеко не один Газпром, так как здесь есть другие крупные игроки, которые заинтересованы в стабильной работе обоих потоков. «Так что у Газпрома есть серьезная поддержка», – говорит она.

          В первую очередь пострадает Германия, а она – крупнейший покупатель российского газа, причем по крайне привлекательной цене.

          Заинтересованы в реализации «Северного потока – 2» также партнеры Газпрома по проекту - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.  Уже четвертый год подряд Германия стабильно увеличивает объемы закупки. В 2017 году она закупила у Газпрома рекордный объем газа в 53,4 млрд кубометров, что на 7,2% больше, чем в 2016-м. Этот год обещает быть еще более удачным для Газпрома на немецком рынке. По предварительным данным, в период с 1 января по 6 ноября 2018 года Газпром поставил в Германию уже 48,6 млрд кубометров газа, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

          Газпром, скорее всего, подаст аппеляцию на решение Швейцарского суда. В итоге это решение об обеспечительных мерах может быть пересмотрено, заморожено, либо вовсе отменено, говорит Касьянова. Параллельно Газпром продолжит битву за отмену «долга» в 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. По сути, Газпром не отказывается платить Нафтогазу 2,6 млрд долларов – ведь именно этого требует решение суда. Но российская компания считает это решение несправедливым и оспаривает его. Если сейчас заплатить эти миллиарды долларов, а апелляционная инстанция отменит предыдущее решение, вернуть деньги обратно будет уже крайне сложно. Тем более что в решении Стокгольмского арбитража нет никаких сроков по выплатам.

          Поэтому для Газпрома вполне обоснованно выглядит тактика затягивания дела. А шансы на пересмотр арбитражного решения имеются, утверждал замначальника юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец. Предварительные слушания по апелляции назначены на 27 ноября, сообщали в Газпроме.

          Европейские суды уже не первый раз принимают решения в пользу украинской стороны, что наводит на мысль о политической подоплеке подобных решений. «Есть представление, что суды в Великобритании или Швейцарии принимают взвешенные, основанные исключительно на законе решения. Я не считаю, что конкретно это решение принято именно так. Оно основано на желании потеснить Газпром и затруднить бизнес России в Европе», – полагает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, которого цитирует RT.

          «Очевидно, западные государства, находящиеся под большим влиянием США, заинтересованы в том, чтобы судебные, да и любые решения принимались не в пользу крупных российских компаний, в частности, Газпрома. Юристы сейчас будут оспаривать данное решение, найдут различные обстоятельства, которые помогут это сделать», – добавляет он.

          «Стоит посмотреть на истоки разбирательства с Нафтогазом. Эта история изначально была политически ангажированной. Украине нужно было «прижать» Россию и показать всему миру свой выигрыш, в большей мере политический – вспомним многочисленные конфликты между двумя странами на протяжении последних четырех лет», – говорит Тамара Касьянова.

          Накладывается также давнее желание Еврокомиссии диверсифицировать газовые поставки, то есть снизить роль Газпрома в ЕС. «Хотя Россия предлагает выгодные цены на газ, а ее поставки стабильны, Европа боится настолько зависеть от российского газа. Виной здесь волна русофобии, которая достигает Европу из США. Россию считают «мировым злом», но за этими громкими словами стоит обычное желание самим главенствовать на рынках», – уверена Касьянова.

          И все же шансы у Газпрома вернуть доходы Stream AG и Nord Stream 2 AG имеются, считает эксперт. Газпром уже выигрывал дела в Стокгольмском арбитраже. Например, этим летом компания выиграла спор с Польшей касательно иска об изменении цены на газ. Тогда же Газпрому удалось добиться заморозки исполнения решения Стокгольмского арбитража, хоть и не его отмены.

          «К сожалению, Газпрому придется участвовать в арбитражных войнах с Украиной и далее, поскольку та отступаться не хочет. И даже если отменят свежее решение по наложению обеспечительных мер на Газпром, остается возможность арестов активов российской компании в Европе. То есть война еще не окончена», – заключает Тамара Касьянова.


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