Газпром добился остановки решения Стокгольма по транзиту

Газпром заявил, что добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту; в компании отметили, что это лишает украинский Нафтогаз оснований для попыток ареста активов российского газового гиганта за рубежом.

«Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража», – передает ТАСС сообщение Газпрома.

«Данное обстоятельство будет использовано Газпромом при обжаловании действий судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах», – говорится в сообщении.

Компания «Нафтогаз Украины» в этой связи заявила, что намерена оспорить приказ Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору с Газпромом.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Киев добивается ареста активов Газпрома, находящихся в США.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

В Газпроме заявили, что не выплачивают 2,56 млрд долларов украинской компании, поскольку не уверены в их возврате в случае оспаривания решения Стокгольмского арбитража.