Украина нацелилась на арест активов Газпрома в США

Украина добивается ареста активов Газпрома, находящихся в США, заявил президент страны Петр Порошенко.

«Самые лучшие юристы, которые представляют Украину, сейчас арестовали активы в Британии, в Нидерландах, в США - в ближайшее время, в Швейцарии», – сказал Порошенко, передает ТАСС.

В четверг Газпром подал в швейцарский суд заявление на обжалование действий судебных приставов по аресту имущества в пользу НАК «Нафтогаз Украины».

Во вторник в пресс-службе украинской компании заявили, что суд арестовал голландские активы Газпрома для выплаты украинскому Нафтогазу 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

В Газпроме заявили, что не выплачиают 2,56 млрд долларов украинской компании, поскольку не уверены в их возврате в случае оспаривания решения Стокгольмского арбитража.