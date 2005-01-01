Нафтогаз заявил об аресте активов Газпрома в Нидерландах

Суд арестовал голландские активы Газпрома для выплаты украинскому Нафтогазу 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщили в пресс-службе украинской компании.

«На прошлой неделе НАК «Нафтогаз Украины» подал ходатайство относительно ареста долей ПАО «Газпром» в его голландских дочерних компаниях и задолженности дочерних компаний Газпрома. Ходатайства были поданы для обеспечения права на получение от российского монополиста 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года», – сообщил Нафтогаз, передает РИА «Новости».

В результате «голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний Газпрома в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями». Впрочем, в компании заверили, что «все это никак не повлияет на арест».

Судебные исполнители также «проводят действия», чтобы заморозить доли Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, отметили в Нафтогазе.

В конце мая президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

Газпром подтвердил, что Нафтогаз пытается по решению арбитража Стокгольма взыскать в Швейцарии 2,56 млрд долларов, но российская компания не получала официальных уведомлений по этой процедуре.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.