«Газпром» подтвердил попытки «Нафтогаза» взыскать 2,6 млрд долларов

«Газпром» подтвердил, что «Нафтогаз» пытается по решению арбитража Стокгольма взыскать в Швейцарии 2,56 млрд долларов, но российская компания не получала официальных уведомлений по этой процедуре.

«Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз Украины» предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Однако в компании отметили, что пока не получали никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, «поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес «Газпрома».

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.

Также сообщалось, что швейцарские судебные приставы действительно посетили офис российской компании – оператора действующего газопровода «Северный поток» – Nord Stream, но не арестовывали активы или имущество компании.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.