Судебные приставы не арестовывали активы или имущество оператора «Северного потока» в Швейцарии

Швейцарские судебные приставы посетили офис российской компании – оператора действующего газопровода «Северный поток» – Nord Stream, но не арестовывали активы или имущество компании, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«(Приставы) посещали офис, но никакого ареста не было», – сообщил источник РИА «Новости».

Вместе с тем источник «Интерфакса» в украинском правительстве сообщил, что «Нафтогаз Украины» начал процесс взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долларов в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

По его словам, работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

«Газпром» наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест», – отметил источник.

Ранее в среду источник сообщил, что акции проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут быть арестованы в рамках арбитражного процесса между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту.

Кроме того, два независимых источника в отрасли сообщили, что швейцарские судебные приставы посетили во вторник вечером офис компании Nord Stream в кантоне Цуг в Швейцарии в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» с «Нафтогазом Украины».

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

20 апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной. В мае «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольма по транзитному контракту с «Нафтогазом».