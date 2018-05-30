Стало известно о возможном аресте акций оператора «Северного потока»

Акции проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут быть арестованы в рамках арбитражного процесса между Газпромом и «Нафтогазом Украины» по транзитному контракту.

По словам источника «Интерфакса» в отрасли, речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По его данным, эти акции уже заморожены.

Официальное подтверждение информации об аресте акций проектных компаний не поступало.

Тем временем два независимых источника в отрасли сообщили, что швейцарские судебные приставы посетили во вторник вечером офис компании Nord Stream в кантоне Цуг в Швейцарии в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору Газпрома с «Нафтогазом Украины».

«Местные судебные приставы провели опись имущества в офисе Nord Stream в Цуге в рамках обеспечительных мер по исполнению решения Стокгольма», – заявил один из источников ТАСС.

«Обеспечение решения Стокгольма началось в Швейцарии», – подтвердил второй.

В самой компании Nord Stream в Швейцарии воздерживаются от комментариев. Газпром также пока не прокомментировал данную информацию.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома» суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

20 апреля Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной. В мае Газпром подал апелляцию на решение Стокгольма по транзитному контракту с Нафтогазом.