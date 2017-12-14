Газпром обратился в арбитраж за расторжением контрактов с Украиной

Российская компания «Газпром» направила в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.

Миллер также сообщил, что Газпром готов провести с «Нафтогазом Украины» переговоры о транзите газа после окончания текущего контракта, но Украина должна обосновать экономическую целесообразность, передает ТАСС.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа. Отмечалось, что с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов. После этого Газпром инициировал расторжение контрактов на поставку и транзит газа с украинской компанией.

Тем временем Нафтогаз заявил, что если украинскую сторону не удовлетворит соглашение с Россией об объемах транзита газа после 2019 года, то уже в 2018 году Киев может повысить тариф на транзит.