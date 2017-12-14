Нафтогаз пригрозил России повышением тарифа в ответ на обесценивание ГТС

Если украинскую сторону не удовлетворит соглашение с Россией об объемах транзита газа после 2019 года, то уже в 2018 году Киев может повысить тариф на транзит, заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Он сообщил, что проводится «работа по нескольким направлениям». В частности, Киев ведет «активный диалог с ЕС» и проводит переговоры с Газпромом «по поводу Стокгольмского арбитража». Украинская сторона «ставит вопрос о транзите после 2020 года», передает Espreso.tv.

По словам Витренко, Нафтогаз «говорит четко о том, что вынужден повысить тариф на транзит российского газа уже сейчас, в 2018–2019 годах, если транзита не будет в 2020 году», передает ТАСС.

Так Украина хочет частично «компенсировать потери после отказа от транзита, от обесценивания украинской газотранспортной системы».

Витренко назвал «Северный поток – 2» угрозой для Украины. С учетом «Турецкого потока» транзит газа через Украину может быть «сведен к нулю», признал Витренко.