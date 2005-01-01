Газпром подал апелляцию на решение Стокгольма по транзитному контракту с Нафтогазом

Компания «Газпром» подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с Нафтогазом по контракту на транзит газа, сообщили в российской корпорации.

Апелляция направлена в апелляционный суд округа Свеа. Газпром требует полной отмены решения Стокгольмского арбитража, опираясь на дополнительное изучение текста решения «с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста», передает РИА «Новости».

«(Исследование) показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров», – говорится в сообщении Газпрома.

Российская корпорация отмечает, что непосредственное вынесение решения арбитрами чрезвычайно важно для сторон спора, вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения – это «грубое нарушение арбитражного соглашения».

«Заключение эксперта-лингвиста об авторстве арбитражного решения по транзиту является новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма при рассмотрении данного дела», – заявили в Газпроме, подчеркнув, что это обстоятельство является основанием для полной отмены решения.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

20 апреля Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной.