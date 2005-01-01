Порошенко заявил о начале принудительного взыскания с «Газпрома» 2,6 млрд долларов

Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.

«Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома» перешел в практическую плоскость – сегодня было начато обременение акций и других активов «Газпрома» в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах», – приводит слова Порошенко его пресс-служба.

«Мое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить поступление выигранных средств. Об этом говорили во время встречи с председателем правления «Нафтогаза» Андреем Коболевым», – заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что швейцарские судебные приставы действительно посетили офис российской компании – оператора действующего газопровода «Северный поток» – Nord Stream, но не арестовывали активы или имущество компании.

Кроме того, поступала информация, что «Нафтогаз Украины» начал процесс взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долларов в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

20 апреля «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы о расторжении контрактов с Украиной. В мае «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольма по транзитному контракту с «Нафтогазом».