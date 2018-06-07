Газпром обжаловал арест имущества в Швейцарии

Газпром подал в швейцарский суд заявление на обжалование действий судебных приставов по аресту имущества в пользу НАК «Нафтогаз Украины», заявили в российском концерне.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, в мае Газпром подтвердил, что «Нафтогаз Украины» пытается по февральскому решению арбитража Стокгольма взыскать в Швейцарии 2,56 млрд долларов.

В четверг в Газпроме заявили, что не выплачиают 2,56 млрд долларов украинской компании, поскольку не уверены в их возврате в случае оспаривания решения Стокгольмского арбитража.