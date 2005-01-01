Газпром объяснил, почему не выплачивает Нафтогазу 2,56 млрд долларов

Газпром не выплачивает Нафтогазу 2,56 млрд долларов, поскольку не уверен в их возврате в случае оспаривания решения Стокгольмского арбитража, сообщил замначальника департамента Газпрома Сергей Кузнец.

«У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, мы получим их обратно в случае, если судебное решение будет изменено или отменено», – сказал он, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что 5 июня суд арестовал голландские активы Газпрома для выплаты украинскому Нафтогазу 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

В конце мая президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Газпром подтвердил, что Нафтогаз пытается по решению арбитража Стокгольма взыскать в Швейцарии 2,56 млрд долларов, но российская компания не получала официальных уведомлений по этой процедуре.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.