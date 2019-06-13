В России посчитали Украину неготовой к транзиту газа по европейским законам

Министр энергетики России Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с зампредом ЕК по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем заявил, что Украина не готова к заключению контракта по транзиту газа по европейскому законодательству, поэтому проще продлить действующий.

«Украина на сегодняшний день пока не готова с точки зрения изменений в действующее законодательство для того, чтобы обеспечить заключение контракта на условиях, которые используются в Европе. На самом деле, самый простой вариант – это продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне», – пояснил Новак, передает ТАСС.

Он добавил, что использование газотранспортной системы Украины возможно.

«Если будет конструктивный подход, будут предложены приемлемые, экономически конкурентные тарифы, если будут урегулированы отношения – разбирательства в арбитражных судах, в принципе тогда транспортная система может быть использована, но мы знаем на сегодняшний день, что пока нет никаких предложений со стороны украинских коллег», – заключил министр.

Ранее в четверг Новак заявил, что Россия может возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%. Он также сообщал, что Россия готова пойти на мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.