Газпром отверг возможность заключения контракта с Украиной на европейских условиях

Заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях пока невозможно из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур, сообщил член правления, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец.

«Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но это действительно, на мой взгляд, пока невозможно. Потому что у Украины еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, «без понимания того, кто твой контрагент, действительно очень сложно строить какие-то предпосылки или предположения в отношении будущего транзитного контракта».

Он также отметил, что Газпром пока не готов озвучивать конкретные объемы транзита газа через Украину после 2019 года.

При этом Газпром готов обсуждать заключение мирового соглашения с «Нафтогазом Украины» на равноправных и четных условиях. «Если будет желание на честных, равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить. Пока просто не складываются условия для такого обсуждения», – сказал он.

В то же время Газпром рассчитывает, что «Северный поток – 2» будет запущен вовремя, все работы идут по графику, передает РИА «Новости».

13 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Украина не готова к заключению контракта по транзиту газа по европейскому законодательству, поэтому проще продлить действующий. Кроме того, Новак заявил, что Россия может возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%. Он также сообщал, что Россия готова пойти на мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В апреле Нафтогазе говорили, что на трехсторонних переговорах Газпрому предложат забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год на срок примерно 10 лет.

В то же время в мае глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа через Украину, даже если строительство «Северного потока – 2» не будет завершено.