В Киеве обнаружили подготовку России к остановке транзита газа через Украину

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Россия может отказаться от использования украинской газотранспортной системы (ГТС), даже если строительство «Северного потока – 2» не будет завершено, так как имеет запас газа в Европе.

«По нашим подсчетам, российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит, даже если не будет построен «Северный поток – 2». При этом он может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов «Газпрома». Дефицит поставки газа в такой ситуации составляет приблизительно 5 млрд куб. м. Эти расчеты совпадают с расчетами нескольких крупных международных институтов», – сказал Коболев, сообщает «Интерфакс-Украина».

Он также уточнил, что сейчас «Газпром» осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном темпе, благодаря чему создает запас ресурса.

«Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита эти дополнительные запасы и создаются. Поэтому, по моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая», – добавил Коболев.

Напомним, в 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию.

В апреле исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что на трехсторонних переговорах Газпрому предложат забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год на срок в примерно 10 лет.

Однако замминистра энергетики России Анатолий Яновский отметил, что «предложения от наших партнеров по (итогам) консультаций о фиксации тех или иных объемов, на тот или иной период времени вызывают некое недоумение», он также заявил, что Россия готова к продолжению трехсторонних переговоров по транзиту газа с Украиной и Еврокомиссией.

Проект «Северный поток – 2» – это строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Украина выступает против реализации проекта, так как боится потерять доходы от транзита российского газа.

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