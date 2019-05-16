Россия заявила о готовности к переговорам по газу с Украиной

Россия готова к продолжению трехсторонних переговоров по транзиту газа с Украиной и Еврокомиссией, заявил замминистра энергетики России Анатолий Яновский.

«Мы готовы к этим консультациям. Дата их пока не определена. Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут, прежде всего, зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве», – сказал замглавы Минэнерго, передает РИА «Новости».

Яновский подчеркнул, что ситуация с транзитом газа проясниться после вступления в должность новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и формирования нового правительства страны. Уточняется, что контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в июле 2019 года.

В апреле исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что на трехсторонних переговорах Газпрому будет предложено забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год на срок в примерно 10 лет. Яновский назвал предложения Киева по транзиту газа из России в Евросоюз вызывающими недоумение и противоречащими третьему энергопакету ЕС.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В Нафтогазе заявляли, что Россия собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2», Москва же говорила о готовности заключить новый контракт.