Стала известна позиция Украины на переговорах о дальнейшем транзите российского газа

«Нафтогаз Украины» на трехсторонних переговорах предложит Газпрому забронировать 60 млрд кубометров транзитных мощностей в год на 10 лет, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Газпром должен забронировать приблизительно 60 млрд куб. м на 10 лет», – ответил он на вопрос о предложениях украинской стороны на переговорах, передает ТАСС.

Витренко отметил, что предложение будет «гибким», в том числе предлагается возможность использования Газпромом меньшей или большей мощности в течение года, но в среднем объем должен составлять 60 млрд кубометров.

Также он заявил, что мощности транзита будут обеспечены Украиной на уровне 90 млрд кубометров, из них 30 млрд кубометров остаются свободными. Их смогут бронировать другие компании.

Он добавил, что позиция Киева по этому вопросу остается неизменной – новый транзитный контракт должен быть подписан с новым оператором ГТС Украины, а не с «Нафтогазом». В предложениях Киева будут содержаться «европейские тарифы» на транзит, а предложения уже согласованы с европейской стороной.

«Фактически предметом переговоров будет, соглашается ли с ними российская сторона», – заявил он.

По его словам, переговоры планируются на конец мая.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В «Нафтогазе» заявляли, что Россия собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Москва говорила о готовности заключить новый контракт.

На прошлой неделе глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Москва якобы намерена использовать тот факт, что газопровод «Северный поток – 2» не будет запущен в 2020 году, чтобы «развязать очередной газовый кризис и шантажировать Европу».