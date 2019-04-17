Глава «Нафтогаза» поменял точку зрения на «Северный поток – 2»

Глава украинского Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что Москва якобы намерена использовать тот факт, что газопровод «Северный поток-2» не будет запущен в 2020 году, чтобы «развязать очередной газовый кризис и шантажировать Европу»; ранее он заявлял, что проект будет реализован.

«То, что «Северный поток – 2» не заработает 1 января следующего года, это очевидно, к этому готовы уже все. Для россиян это, наверное, даже возможность. И они, по моему прогнозу, пытаются воспользоваться тем фактом, что «Северного потока – 2» нет, и могут устроить очередной газовый кризис, это очень в их стиле», – заявил Коболев в интервью ТСН.

Он также заявил, что Россия якобы «делает все возможное» для затягивания переговоров по транзиту газа через Украину, «чтобы пошантажировать Европу». «Газовый кризис – это их стандартный ход в подобных ситуациях. Поэтому так важно, чтобы Украина, как государство, максимально подготовилась к этой зиме, чтобы мы создали дополнительные запасы газа. И если кризис произойдет, чтобы мы к этому были готовы», – добавил он.

Между тем, ранее Коболев говорил, что «Северный поток – 2» будет построен. Он отмечал, что европейские страны инвестируют в проект, несмотря на все «риски». В связи с этим Коболев отмечал, что Украина может потерять весь транзит – особенно с учетом скорого введения в эксплуатацию «Турецкого потока».

Ранее США также признали поражение в борьбе против «Северного потока – 2».

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В Нафтогазе полагают, что транзит будет прекращен после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия же заявляет о готовности заключить новый контракт.