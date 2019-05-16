Предложения Украины по будущему транзиту газа вызвали недоумение в России

Предложения Киева по транзиту газа из России в Евросоюз вызывают недоумение и противоречат третьему энергопакету ЕС, заявил замглавы Минэнерго России Анатолий Яновский.

«Самое интересное, что те предложения от наших партнеров по (итогам) консультаций о фиксации тех или иных объемов, на тот или иной период времени вызывают некое недоумение, поскольку сам формат предложений, как нам представляется, диаметрально противоположен основным идеологическим установкам третьего энергетического пакета, который принят и требует распределять газотранспортные мощности по результатам опционов, в которых могут участвовать все заинтересованные участники рынка», – заметил Яновский, передает ТАСС.

При этом он добавил, что «ни одного такого аукциона на территории Украины никогда еще не объявлялось и непонятно, будет ли объявлено в ближайшее время», передает РИА «Новости».

Яновский напомнил, что действующий контракт на транзит между Россией и Украиной истекает в конце 2019 года. Но дальнейшие договоренности по транзиту пока не достигнуты, и этому, среди прочего, мешает и несправедливое, по мнению России, решение арбитражного суда в Стокгольме.

«Мы, конечно, заинтересованы в дальнейшем использовании украинской газотранспортной системы, но на приемлемых для нас экономических условиях и в полном соответствии с нормами международного права», – подчеркнул Яновский.

В апреле исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что на трехсторонних переговорах Газпрому будет предложено забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год на срок в примерно 10 лет.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В Нафтогазе заявляли, что Россия собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Москва же говорила о готовности заключить новый контракт.

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