На Украине заявили о готовности к сложным переговорам по газу с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что газовые переговоры с Россией будут сложными, но Украина к ним подготовилась.

«Сегодня провели совещание с руководителями НАК «Нафтогаз» и убедились, что государство хорошо подготовилось к зиме... Конечно, впереди сложные переговоры с Россией», – сказал Гончарук, передает «Интерфакс».

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Россия готова провести трехстороннюю встречу с ЕС и Украиной по газу 19 сентября.

Кроме того, зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович отметил важность долгосрочности нового контракта по газоснабжению между Россией и Украиной. «Только в таком случае будет предсказуемость и будут созданы условия для инвестиций, позволяющих обновить украинский газопровод», – пояснил он.

Шефчович выразил мнение, что позитивное решение данного вопроса сохранит имидж России как надежного поставщика, а Украины – как страны надежного транзита.

Ранее сообщалось, что у Киева появился план «Б» на случай прекращения транзита газа Россией. В Киеве также заявляли, что Украина по максимуму заполняет подземные хранилища газом, готовясь пройти зиму без транзита российского топлива.

Напомним, контракт на транзит российского газа через Украину был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019 года. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении договора в прежнем виде и рассматривает сценарии на случай прекращения транзита.