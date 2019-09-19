Начались консультации по газу между Россией, Украиной и ЕК

В Брюсселе стартовали трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа.

Перед трехсторонними консультациями вице-президент ЕК Марош Шефчович провел отдельные переговоры с украинской делегацией, которую возглавлял министр энергетики Алексей Оржель, и министром энергетики России Александром Новаком, передает РИА «Новости».

Во встречах также участвовали руководители «Нафтогаза» Андрей Коболев и Газпрома Алексей Миллер.

Новак подтвердил, что Россия готова к конструктивному диалогу, Оржель отметил, что преждевременно озвучивать детали и призвал дождаться итогов консультаций.

В среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не стоит ожидать конкретных договоренностей по газу после трехсторонних переговоров.

Контракт на транзит газа через Украину был заключен в 2009 году, он истекает в конце 2019 года. Киев утверждает, что не может согласиться на его продление на прежних условиях.