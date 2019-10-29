Песков назвал условие договоренности с Украиной по газу

Достижение договоренностей России и Украины по транзиту газа возможно только при отсутствии судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция России вчера (в понедельник на трехсторонних консультациях России, ЕС и Украины по газу) была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности», – цитирует ТАСС Пескова.

В понедельник состоялись консультации России, Украины и Евросоюза по транзиту газа. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва готова работать по существующему контракту на транзит газа до момента имплементации Украиной европейского законодательства.

При этом Еврокомиссия заявила о неготовности России идти на уступки по газу. В Раде предсказали поражение Украины в «газовой войне» с Россией.