Медведчук опроверг готовность Украины к прекращению транзита российского газа

Заявления главы Минэнерго Украины о достаточности запасов газа неверны, без транзита российского газа часть страны будет заморожена, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Для Украины очень важно сохранить транзит газа, потому что 3 млрд мы получали фактически последние годы ежегодно. Для того, чтобы понимать, что такое 3 млрд долларов – это полтора-два процента ВВП. Когда он говорит о том, что у нас достаточно газа в хранилищах, он тоже неправ, но он неправ, как профессионал», – сказал Медведчук в эфире «Россия 1».

По его словам, газ, который можно поднимать из хранилища, нельзя поставлять при очень низких температурах. Есть риск, что давления для потребления газа будет недостаточно.

Медведчук подчеркнул, что «без транзита газа, без прямых поставок российского газа на Украину фактически часть Украины будет заморожена».

«Видимо, ему, как министру энергетики, еще это не объяснили или он до понимания этой проблемы, к сожалению, не дошел. Это все любительские разговоры на фоне политически мотивированных действий», – добавил он.

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией. По его словам, сейчас в ПХГ страны рекордное количество газа, чтобы пройти отопительный сезон.

Путин в Будапеште 30 октября заявил, что Россия готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите через территорию страны.

В то же время украинский «Нафтогаз» пообещал снизить сумму исковых требований до менее 2 млрд долларов, если транзит газа будет сохранен.