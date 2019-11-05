Нафтогаз назвал условие снижения суммы иска к Газпрому

Украинский Нафтогаз снизит сумму исковых требований, связанных с пересмотром ставки транзита на российский газ, до менее 2 млрд долларов, если транзит газа будет сохранен, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Если транзит будет продолжен и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне (чтобы эти доходы покрывали полные затраты оператора, иначе сейчас нужно определять расходы на обесценивание), то тогда сумма иска снизится примерно до такого уровня (даже меньше 2 млрд долларов)», – сообщил он, передает ТАСС.

Ранее Витренко сообщил, что в новом иске в Стокгольмский арбитраж против Газпрома украинский «Нафтогаз» требует пересмотреть тариф на транзит газа, выплатить 12,3 млрд долларов и предоставить «декларацию о поставках газа» в Донбасс.

Тем временем в Кремле заявили о готовности России продолжать транзит газа через Украину.