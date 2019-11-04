«Нафтогаз» раскрыл содержание нового иска против Газпрома

В новом иске в Стокгольмский арбитраж против Газпрома украинский «Нафтогаз» требует пересмотреть тариф на транзит газа, выплатить 12,3 млрд долларов и предоставить «декларацию о поставках газа» в Донбасс, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Нафтогаз» требует «пересмотреть транзитный тариф». По версии украинской стороны, такое право «предусмотрено в самом контракте». Необходимость пересмотра тарифа на Украине объясняют «существенными изменениями в порядке формирования транзитных тарифов» и «несоответствием действующего транзитного тарифа уровню тарифов на европейском рынке».

Витренко сообщил, что в марте 2018 года российской компании был направлен «новый запрос о пересмотре тарифа, который удовлетворял всем формальностям». Теперь «Нафтогаз» требует с Газпрома компенсацию за отказ пересмотреть тариф, передает ТАСС.

По словам Витренко «речь идет о разнице между тем», что украинская сторона «получила за транзит, и должна получить по пересмотренным тарифам» в период с весны 2018 года до конца 2019 года. Украина оценила эту «разницу» в «11,8 млрд долларов (плюс проценты)».

Отмечается, что в новый тариф Киев включает и расходы на ускоренную амортизацию основных средств ГТС в течение ожидаемого срока ее использования и обесценивание. Украинская сторона подчеркивает, что у нее «нет достаточных оснований ожидать использования украинской газотранспортной системы для транзита по окончании текущего транзитного контракта 1 января 2020 года».

«Если упрощенно, то актив, который мог бы служить 30 лет, мы должны амортизировать за два года», – сказал Витренко.

Кроме того, Витренко требует компенсацию за ряд якобы нарушенных Газпромом обязательств по поставкам газа в 2018–2019 годах и «за несоблюдение» российской компанией «обязательств отбирать газ на точках выхода из украинской ГТС в пределах, предусмотренных контрактом».

Общая сумма новых исковых требований составляет 12,248 млрд долларов.

Затрагивается и вопрос поставок газа в Донбасс – «Нафтогаз» хочет, чтобы Газпром подписал «технические и коммерческие акты (приема–передачи), которые предоставил «Нафтогаз», без этих поставок за весь период, когда такие акты не были подписаны Газпромом».

На днях «Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома. Напомним, после консультаций России, Украины и ЕС по транзиту газа, представитель Еврокомиссии заявил, что Россия «не готова идти на уступки».

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