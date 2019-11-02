«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к Газпрому на сумму 12 млрд долларов, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Отправили в Стокгольмский арбитраж «Заявление о защите и встречных исковых требованиях», – сообщил он в Facebook.

Витренко заявил, что Газпром «напал на «Нафтогаз», а украинская компания «защищается».

«Финансовый эффект – более 12 млрд долларов», – добавил Витренко, выразив надежду, что решение по новому арбитражу может быть принято в 2021 году.

В конце октября исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что готовится новый иск против Газпрома.

Напомним, после консультаций России, Украины и ЕС по транзиту газа, представитель Еврокомиссии заявил, что Россия «не готова идти на уступки».

Москва выразила готовность работать в соответствии с договоренностями, отметив, что пока Киев не перешел к имплементации европейского законодательства.

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