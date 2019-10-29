Украина сообщила о новом иске против Газпрома

Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что готовится новый иск против Газпрома.

Витренко в Facebook заявил, что «прекрасно понимает» разочарование замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Мароша Шефчовича, поскольку «договоренностей нет».

При этом Витренко сообщил, что «времени не терял» – «работал над исковыми требованиями к Газпрому в новом арбитражном процессе».

В понедельник прошли консультации России, Украины и ЕС по транзиту газа. Шефчович заявил, что Россия не готова идти на уступки.

Москва выразила готовность работать по существующему контракту до момента имплементации Киевом европейского законодательства.