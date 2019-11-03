В Кремле заявили о готовности России продолжать транзит газа через Украину

Россия не отказывается от транзита газа через Украину даже при наличии альтернативных маршрутов, однако сам Киев не стремится к договоренностям по этому вопросу, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Россия сейчас будет обладать возможностями гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно нет», – приводит его слова ТАСС.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Песков напомнил, что, по словам президента Владимира Путина, Москва не отказывается от транзита через Украину. «Но мы не можем это делать, если этого не хотят сами наши украинские визави», – подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, дальнейший транзит через украинскую территорию необходим самой Украине. «Если не будет транзита, то ГТС (газотранспортная система – прим. ВЗГЛЯД) Украины просто развалится», – пояснил он.

«И, кроме того, как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в [Стокгольмском] арбитраже. И Путин четко сказал, что, ребята, давайте, нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться», – добавил Песков.

Действующий 10-летний контракт на транзит газа по территории Украины истекает в конце 2019 года. К этому времени Россия планирует запустить два газопровода в обход – «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». В Киеве опасаются, что следствием запуска газопроводов на полную мощность может стать полное прекращение транзита российского природного газа через территорию страны, что означает потерю для бюджета Украины около 3 млрд долларов ежегодно.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова существенно снизить цену на газ для Украины в случае перехода на прямые поставки голубого топлива, а не так называемые реверсные, которые существуют только на бумаге.

Сообщалось, что европейские газовые операторы зарабатывают от 42 до 100 долларов за реверс 1 тыс. кубометров газа на Украину. Еще летом прошлого года потери Украины от отказа закупать газ напрямую у России оценивали в 1 млрд долларов.