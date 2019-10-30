Путин: Никакого реверса на Украине нет

Президент России Владимир Путин заявил, что никакого реверса газа из ЕС на Украину нет – в эту страну идет российское топливо.

«Никакого реверса там нет. Это российский газ», – приводит слова Путина журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.

Россия и ранее заявляла, что Украина на самом деле получает российский газ. Так, в июле премьер Дмитрий Медведев отмечал, что на Украине «никакого формального реверса нет», и понятно, «что это за газ».