В Киеве заявили о прямой зависимости от Москвы

Киев полностью зависит от связей с Россией и не способен улучшить свою энергетическую безопасность, заявил руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

«Украина закупает российский уголь через Беларусь, российский газ через Европу и ТВЭЛы у РФ напрямую. У нас сегодня существует прямая зависимость от России, и если бы она хотела, то могла бы, мягко говоря, повлиять на энергетическую безопасность целого государства», – сказал Спивак в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, Украина пока не может обойтись без российских ТВЭЛов, газа и угля. «Мы у них даже запчасти покупаем для наших некоторых видов вооружения», – добавил Спивак.

При этом он отметил, что значительное число украинских облэнерго принадлежат российским компаниям, которые могут одним движением устроить «катастрофу» на Украине, передает РИА «Новости».

«Они только винтик выключат, и трагедия может наступить, даже технологическая или техногенная катастрофа. Мы арсеналы защитить не можем, а как ТЭЦ и облэнерго защитить? Мы сегодня не соответствуем современным технологическим нормам защиты собственного государства», – сказал политик.

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В Нафтогазе говорили, что на трехсторонних переговорах Газпрому предложат забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год на срок примерно 10 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа через Украину в случае его сохранения должен соответствовать экономическим требованиям и быть экономическим во всех смыслах этого слова.