Подсчитан заработок Европы на продаже Украине реверсного газа

Европейские газовые операторы зарабатывают от 42 до 100 долларов за реверс 1 тыс. кубометров газа на Украину, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

В интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1» он напомнил, что российский газ, который якобы идет в Европу, изымается на территории Украины. Документы же оформляются таким образом, будто покупка газа происходит у европейских операторов по так называемой реверсной схеме.

«То есть они закладывают еще вот это плечо транзита, это там где-то от 42 до 100 долларов зарабатывают», – приводит его слова ТАСС.

Политик подчеркнул, что договор о прямой поставке газа, как и договор о транзите, закончится 1 января 2020 года. Он заявил, что в настоящее время есть реальная возможность для переговоров между Россией и Украиной по газовым вопросам.

«Когда мы встречались в первый раз с господином [главой Газпрома Алексеем] Миллером, на этой встрече был господин [премьер-министр Дмитрий] Медведев, они сказали о том, что готовы сделать скидку [на газ] для Украины 25%. Очень важно, что через несколько дней президент [России] Владимир Владимирович Путин подтвердил эту позицию», – напомнил политик.

Напомним, Украина прекратила прямую закупку газа у России в ноябре 2015 года и перекупала все то же российское голубое топливо у европейских поставщиков вдвое дороже. Еще летом прошлого года потери Украины от отказа закупать газ напрямую у России оценивали в 1 млрд долларов.

На Украине заявляли, что стране приходится покупать дорогой газ, так как такое требование выставил Международный валютный фонд.

Россия выражала готовность начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней, однако в «Нафтогазе» это предложение назвали «причудливым».