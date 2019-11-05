Украина похвасталась «рекордными» запасами газа

Украина готова к прекращению транзита российского газа, заявил глава украинского минэнерго Алексей Оржель.

Оржель утверждает, что в украинских ПХГ собрано «рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Министр заявил, что Украина способна пройти отопительный сезон «вообще без транспортировки или поставок газа».

Однако украинские власти не исключают приоритетность подписания транзитного договора.

Глава украинского правительства Алексей Гончарук также заверил жителей, что страна готова к отопительному сезону, есть «достаточные резервы» газа и угля, а в бюджете есть «достаточно средств, чтобы защитить любую малообеспеченную семью от высоких тарифов».

В октябре Гончарук заявил, что несколько украинских городов могут остаться без тепла, если Украина не подпишет новый контракт по транзиту газа.

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