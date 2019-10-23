Без транзита российского газа Украина оставит ряд своих городов без тепла

Несколько украинских городов могут недополучить отопление, если Украина не подпишет новый контракт по транзиту газа, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в случае фактического прекращения транзита газа из России в Европу, у нас в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы», – сказал Гончарук, передает РИА «Новости».

Глава правительства отметил, что власти знают об этих возможных проблемах; по его мнению, никаких «внештатных историй» не произойдет.

Ранее Гончарук заявил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как Украина намерена подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».

Новые трехсторонние консультации России, Еврокомиссии и Украины по вопросам транзита газа запланированы на 28 октября.