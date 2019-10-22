Россия, Украина и ЕК провели встречу для подготовки к трехсторонке по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия провели в Брюсселе встречу для подготовки к консультациям по транзиту газа 28 октября, говорится в сообщении Минэнерго России.

«Заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский провел встречу старших должностных лиц трехсторонних консультаций в формате Российская Федерация – Европейский союз – Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили «конструктивность и предметность прошедшей встречи в рамках подготовки к трехсторонним консультациям в Брюсселе, запланированным на 28 октября», передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев не согласен продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, так как Украина намерена подписать долгосрочный договор «по европейским правилам».

Также «Нафтогаз Украины» предложил Газпрому тарифы на транзит топлива в Европу на ближайшие пять лет.