Путин подтвердил возможность прекращения транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита БРИКС.

По словам российского лидера, Нафтогаз новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по новому контракту, передает ТАСС.

При этом он отметил, что Россия готова к заключению соглашений по любому законодательству. «Если Украина успеет у себя имплементировать европейское законодательство (...). Смогут они это сделать в оставшийся период времени – ну хорошо. Они взяли на себя обязательства перед Европой, не перед нами. Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно», – сказал Путин.

«Есть там такие угрозы или нет по поводу прекращения транзита, мы уже много раз говорили, мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу, и по поставкам в саму Украину. Причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы (...). Но мы же говорили о том, что если напрямую поставлять, то мы можем снизить цену на 25%», – сказал глава государства.

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