Россия и Украина не смогли договориться об отказе от газовых исков

Представители России, Украины и Евросоюза на газовых консультациях не достигли прогресса по ключевому вопросу о взаимном отказе от судебных исков, сообщил европейский источник в Брюсселе.

«По вопросу о нулевом варианте по судебным искам (который является частью пакетного решения по транзиту газа в ЕС на 2020 год) прогресса нет. Эта тема не обсуждалась на закрытых экспертных консультациях 8 ноября и в рамках обмена письмами», – сказал источник ТАСС.

Он добавил, что ЕК предложила провести трехстороннюю министерскую встречу по газу 19 ноября.

На прошлой неделе в Газпроме заявили, что новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на Газпром антимонопольный штраф на 7 млрд долларов. Однако исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко фактически отказал России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт с Газпромом на фоне судебных разбирательств.

Газета ВЗГЛЯД разбирала выдвигаемые Киевом абсурдные требования.

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