«Нафтогаз» отказался считать снижение цены газа на 25% скидкой

«Нафтогаз» не намерен отказываться от своих судебных исков к Газпрому, заявило руководство украинской компании. Снижение Россией цены на газ на 20-25% не сможет компенсировать Украине отказ от 3 млрд долларов, полагающихся по решению суда Стокгольма, заявили в «Нафтогазе».

«Что касается «новых» исковых требований, которые мы недавно подали, то, во-первых, это встречные исковые требования, и во-вторых, «Нафтогаз» действовал в соответствии с приказом арбитражного трибунала, вынесенного уже давно, по которому «Нафтогаз» должен подавать такие встречные исковые требования до 1 ноября», – написал исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку Газпром при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. (…) То есть 20-25% – это не скидка, это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита», – уверен Витренко.

Он считает, что «справедливой» скидкой на газ для Украины стала бы цена, рассчитанная по формуле «цена на немецком рынке минус стоимость затрат на транспортировку от границы России до Германии».

«Причем скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 млрд долларов, которые нам сейчас должен уплатить «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража», – подчеркнул Витренко.

В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев также отметил, что «Нафтогаз» не подавал новых исков против Газпрома». «Мы защищаемся в арбитраже и судах против исков, поданных против нас Газпромом. Защищаемся успешно сейчас и в дальнейшем будем добросовестно отстаивать интересы украинского государства», – приводит его слова ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует. Российский лидер подчеркнул, что «Нафтогаз» новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по новому контракту. Глава государства напомнил о готовности России снизить цену на газ для Украины в случае прямых поставок на 25%, а также назвал чушью так называемые реверсные поставки газа из Европы.

Напомним, в начале октября в Газпроме заявили, что новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на Газпром антимонопольный штраф на 7 млрд долларов. В «Нафтогазе» фактически отказали России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт с Газпромом на фоне судебных разбирательств.

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