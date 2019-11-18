Газпром направил Нафтогазу официальное предложение по транзитному контракту

«Нафтогазу Украины» направлено официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе, сообщили в Газпроме.

«Сегодня ПАО «Газпром» направило за подписью председателя правления Алексея Миллера в адрес НАК «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на 1 год, с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год», – передает сообщение Газпрома РИА «Новости».

Отмечается, что в предложении необходимыми условиями продления контракта указывается «отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств». Другие условия – отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на Газпром за «нарушение экономической конкуренции» и отзыв ходатайства об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Также Газпром отмечает, что ждет позицию Киева о готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует. Он подчеркнул, что новыми исками обостряется ситуацию в переговорах по новому контракту. Также Путин напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%.

«Нафтогаз» отказался считать снижение цены газа на 25% скидкой.

В начале октября в Газпроме заявили, что новый контракт на транзит возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере. В Нафтогазе фактически отказали России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт на фоне судебных разбирательств.

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