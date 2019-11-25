Нафтогаз ответил на предложение Газпрома по транзитному контракту

«Нафтогаз» направил Газпрому ответ на предложение о продлении контракта на транзит российского газа, выступив за продолжение переговоров в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» отправил Газпрому ответ на его предложение. В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии», – написал Витренко в Facebook.

Он также отметил, что «если Газпром рассматривает свое предложение как вариант на случай чрезвычайной ситуации, то есть если Газпром не успеет заключить долгосрочный контракт на транзит, то такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам».

Витренко также добавил, что Киев готов конструктивно рассматривать предложения Газпрома по выполнению решений Стокгольмского арбитража и соответствующего мирового соглашения. «На сегодняшний день по окончательным и обязательным для исполнения решениям Стокгольмского арбитража … Газпром должен заплатить Нафтогазу примерно 3 миллиарда долларов. Нас устраивают денежные средства, но если Газпром хочет оплатить этот долг из поставок газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», – написал он.

На прошлой неделе российский вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Россия предприняла все меры, чтобы урегулировать газовые споры с Украиной.

В частности, Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины, однако Киев предложения Газпрома счел «неприемлемыми». Более того в «Нафтогазе» заявили, что намерены добиваться выплаты Газпромом компенсации в размере 11,8 млрд долларов, если транзит газа через украинскую ГТС с 2020 года будет прекращен.

В Газпроме заявляли, что новый контракт на транзит возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере. В «Нафтогазе» же фактически отказали России в мирном урегулировании судебных споров.

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