«Нафтогаз» захотел получить от Газпрома 11,8 млрд долларов «компенсации»

В случае прекращения с 2020 года транзита газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) Киев через Арбитражный суд будет добиваться от Газпрома выплаты компенсации в размере 11,8 млрд долларов, сообщил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

По мнению Витренко, Украина должна быть готова «к тому, что с 1 января 2020 года не будет транзита российского газа», по его словам, «такой сценарий также прорабатывается». При этом топ-менеджер «Нафтогаза» выразил надежду, что «до этого не дойдет», передает ТАСС.

«Если Россия прекратит транзит газа с 2020 года, мы будет добиваться от Газпрома компенсации в размере 11,8 млрд долларов плюс проценты», – заявил Витренко в эфире украинского телеканала ICTV.

Накануне Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве предложения Газпрома сочли «неприемлемыми».

В Газпроме обращали внимание, что новый контракт на транзит возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере. В «Нафтогазе» фактически отказали России в мирном урегулировании судебных споров, предложив заключить новый контракт на фоне судебных разбирательств.

После этого президент России Владимир Путин предупредил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что новыми исками Нафтогаз обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по контракту. Также Путин напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%. При этом «Нафтогаз» отказался считать скидкой снижение цены газа на 25%.

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