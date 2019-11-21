Россия заявила о нежелании «газовых войн» с Украиной

Представители России предприняли все меры, чтобы урегулировать газовые споры с Украиной, заявил российский вице-премьер Дмитрий Козак.

«Россия против любых газовых войн. Предпринимаем усилия, чтобы их не было, чтобы все было урегулировано заблаговременно. Мы сделали все для этого», – передает его слова ТАСС.

Говоря о датах проведения следующих трехсторонних консультаций по газу, Козак заявил, что пока только идут переговоры.

У него спросили, на сколько месяцев хватит Европе газа, если Россия прекратит транзит, передает РИА «Новости».

«Прикидки есть, все зависит от погоды», – ответил Козак.

В понедельник Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины, однако Киев предложения Газпрома счел «неприемлемыми».

Более того в «Нафтогазе» заявили, что намерены добиваться выплаты Газпромом компенсации в размере 11,8 млрд долларов, если транзит газа через украинскую ГТС с 2020 года будет прекращен.

В Газпроме заявляли, что новый контракт на транзит возможен только при взаимном отказе сторон от претензий в газовой сфере. В «Нафтогазе» же фактически отказали России в мирном урегулировании судебных споров.

Газета ВЗГЛЯД ранее описала самый страшный сценарий газового разрыва с Украиной.