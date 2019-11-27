Эйфория «Нафтогаза» дорого обойдется Украине

Полной победой назвал «Нафтогаз» отказ шведского суда по апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража. Однако Украина, как всегда, рано радуется. Это решение лишь по одному из трех поданных Газпромом протестов. Появившийся у Киева козырь из шведского рукава может серьезно усложнить газовые переговоры, что невыгодно самой Украине.

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) отказал в удовлетворении апелляции Газпрома на решение Стокгольмского арбитража в рамках разбирательства с «Нафтогазом» по контракту на поставки газа на Украину, следует из материалов суда. То есть речь идет не о транзите газа.

Согласно решению суда, заявление Газпрома было отклонено, так как суд не выявил процедурных нарушений при вынесении решения Стокгольмского арбитража. Это решение не может быть обжаловано.

«Нафтогаз» тут же заявил о своей полной победе. «Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе Газпрома на решение Стокгольмского арбитража!», – написал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

Однако Украина рано празднует перемогу. Во-первых, эта апелляция касается только одного контракта – на поставки российского газа на Украину и не имеет отношения к транзитному договору. «Нафтогаз» и Газпром подавали встречные иски по каждому из них. Стокгольмский арбитраж рассматривал иски в два этапа. Сначала было промежуточное решение в мае 2017 году. Потом в декабре 2017 года было решение по импорту, а в феврале 2018 года – по транзиту.

Отклоненная сегодня апелляция Газпрома касается именно промежуточного, а не окончательного решения, от мая 2017 года. Оно касалось некоторых принципиальных вопросов, но суть их не раскрывалась.

Газпром также оспаривает решение арбитража от декабря 2017 и от февраля 2018 года. Слушания по апелляциям Газпрома назначены на февраль и осень 2020 года. Поэтому пока не вынесено решение по всем трем апелляциям Газпрома, говорить о полной победе «Нафтогаза» рано. Необходимо, чтобы суд отклонил еще две жалобы.

Чем же недоволен Газпром и что оспаривает? Газпром винит шведских арбитров и процессуальные ошибки в том, что по решению Стокгольмского арбитража он остался должен 2,56 млрд долларов (вместе с пени – уже почти 3 млрд долларов). Стокгольмский арбитраж руководствовался двойными стандартами и принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с «Нафтогазом», заявил тогда глава российской компании Алексей Миллер. Решение действительно выглядит спорным.

В контракте на поставку газа прописано, что «Нафтогаз» должен по условию «бери или плати» покупать у Газпрома 40 млрд кубометров в год. И даже если ему столько газа не нужно, он все равно должен заплатить за эти 40 млрд кубов. «Нафтогаз» объяснил арбитрам, что покупал меньше газа из-за снижения спроса на газ в условиях ухудшения экономической ситуации в стране. И арбитры вняли доводам украинской компании, не выписав штраф за нарушение условия «бери или плати». А тогда Украине грозил штраф аж на 37 млрд долларов, которые страна просто не потянула бы. Стокгольм, по сути, спас Украину от банкротства. Условие «бери или плати» суд, правда, не отменил, но на будущее решил, что по нему «Нафтогаз» должен покупать у России только 4 млрд кубометров газа в год. С 2015 года «Нафтогаз» и этого не делает, то есть он сам не выполняет решение Стокгольмского суда.

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Но дело даже не в прощении долга Украине шведами, а в том, что они по аналогии не простили похожий долг Газпрому. В транзитном контракте Газпром обязался прокачивать через Украину 110 млрд кубометров в год, однако транспортировал меньше – в среднем 90 млрд кубов. Газпром объяснил арбитрам, что это произошло из-за падения спроса на газ в Европу в условиях ухудшения экономической ситуации. То есть у Газпрома была аналогичная аргументация, что и у «Нафтогаза». Но газпромовские объяснения шведские арбитры не приняли во внимание. Суд частично удовлетворил требование «Нафтогаза» и впаял Газпрому штраф в 4,63 млрд долларов за недопрокачку газа через украинскую территорию. Конечно, Газпром считает такое решение несимметричным и вынесенным с нарушением процессуальной процедуры. Апелляция Газпрома по этому решение Стокгольмского арбитража будет рассмотрена только осенью 2020 года.

«Логика апелляций Газпрома состоит в том, что процедура была нарушена. Из двух оснований были сделаны разные выводы, значит, что-то пошло не так, какой-то процедурный момент был нарушен. Оспаривание процедуры – это единственный шанс Газпрома, потому что в самом контракте прописано, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию. Но по шведским законам, если была нарушена процедура, то можно запустить рассмотрение исков заново», – поясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Поясним, что итоговый долг Газпрома перед «Нафтогазом снизился с 4,6 до 2,6 млрд долларов только потому, что другим решением Стокгольм признал задолженность украинской компании в 2 млрд долларов за неоплату поставленного газа.

Шансы Газпрома добиться справедливости и сбалансированности решения в шведском суде, на самом деле, оценить сложно из-за политизированности процесса. Стоит напомнить, что именно Швеция больше двух лет под давлением США задерживала принятие положительного решения по «Северному потоку-2», пытаясь преподнести этот проект как угрозу национальной безопасности. Попытки остановить строительство газопровода Швеции не удались, однако шведская судебная система сейчас помогает Украине.

«Решение шведского суда создает дополнительные проблемы для переговорного процесса по газу в целом. «Нафтогаз» только-только пошел навстречу Газпрому, в частности, согласился на годичный контракт вместо долгосрочного. Более-менее завязался диалог и ожидался прогресс на очередных переговорах. И именно сейчас шведский суд выносит такое решение. Понятно, что у «Нафтогаза» сейчас начнется головокружение от успехов, которое подорвет переговорный процесс. «Нафтогаз» теперь будет отказываться от списания долгов в той или иной форме, ссылаясь на выигрыш», – считает Юшков.

Если «Нафтогаз» будет продолжать требовать взыскания долга по Стокгольмскому арбитражу, который вместе с пени вырос с 2,6 до почти 3 млрд долларов, то значит не будет никакого нового транзитного договора, считает он. Ведь снятие взаимных судебных претензий - это главное условие России.

«Нафтогаз» радуется тому, что выиграл деньги по Стокгольмскому арбитражу. Однако в долгосрочном плане эта победа может обернуться потерями.

«Газпром может заплатить эти почти 3 млрд долларов, но в итоге не будет ни транзита через Украину, ни поставок импортного газа по льготной цене. Украина как государство от этого только потеряет.

Это развязывает руки России для того, чтобы полностью осушить украинское направление транзита», – считает эксперт ФНЭБ.

«Нафтогаз» явно снова пытается торпедировать подписание нового транзитного контракта. Отсюда довольно странное заявление Витренко о том, что 13 декабря якобы является крайним сроком заключения нового контракта. Однако появление отдельной компании-оператора газотранспортной системы, с которой и должен быть подписан новый контракт, обещают только к 26 декабря. «С кем же 13 декабря предлагается подписать контракт, если собственником украинской ГТС с 26 декабря будет другая компания?», ­- удивляет Юшков. « Газпром не будет подписывать никакие договора, если не будет отказа от судебных претензий на 2,6-3 млрд долларов. Не будет отказа – не будет контракта, а, значит, не будет транзита. Такая схема вырисовывается», – заключает эксперт.

В треугольнике Россия-Европа-Украина в худшей ситуации окажется именно Украина. Ей не только не удастся избежать чрезвычайных ситуаций в энергетике этой зимой, но в долгосрочном плане придется по сусекам искать импортный газ, который будет в разы дороже предложенного Россией по льготной цене. Ни украинской промышленности, ни гражданам Украины это не сулит ничего хорошего, однозначно - еще более высокие тарифы.

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